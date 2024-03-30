Овощи
Томат Демидов: описание сорта и отзывы садоводов
Для выращивания в Сибири и на Урале, для регионов с непредсказуемой погодой создан томат Демидов. Собирать плоды можно через 3,5 месяца после посева. Выносливый, детерминантный и урожайный сорт пользуется
Овощи
Супер рейтинг огурцов для теплицы и парника на 2024 год
Благодаря стараниям селекционеров можно выбрать огурцы для посева в парниках и теплицах (плёночных, поликарбонатных, остеклённых). Сортовые и гибридные семена получены именно для выращивания в защищённых грядках.
Ягоды
Как правильно подготовить крыжовник к зиме?
Если придерживаться всех рекомендаций по проведению подготовительных уходовых работ перед наступающим зимним сезоном, можно гарантированно рассчитывать на получение хорошего качественного урожая.
Парники и теплицы
Выращивание и уход за перцем в теплице из поликарбоната
Перец относится к теплолюбивой культуре, и в северных широтах его не всегда получается вырастить на открытых грядках. Но если нет возможности получить урожай перца из-за климатических условий, то его можно
Декоративные культуры
Мульчирование роз — советы наших садоводов
Большинство цветоводов часто выращивают эффектные розы, которые при соблюдении правил по уходу весь летний сезон украшают участки своим цветением. При этом очень важное значение имеет мульчирование роз
Новое на сайте

Многолетние
Пион Бартзелла: подробное описание кустарника, посадка и уход
Среди уникальных пионов особенно популярны ито-гибриды
Декоративные культуры
Как вырастить на участке пихту бальзамическую Бриллиант?
При оформлении ландшафтов в средних широтах наиболее
Овощи
Популярные сорта кольраби для выращивания в 2024 году
Капуста кольраби, имеющая очень необычный вид и характеристики
Овощи
Капуста кольраби: советы огородников для получения богатого урожая
Капуста кольраби представляет собой удивительный овощ
Ягоды
Характеристики, описание и выращивание клубники Мармелада
Клубника «Мармелада», другие названия «Мармолада» или
Плодовые деревья
Войлочная вишня: характеристика косточковой культуры, лучшие сорта и их особенности
Войлочная вишня, с её выносливостью и способностью
Цветы и растения

Пион Бартзелла: подробное описание кустарника, посадка и уход
Лучшие махровые сорта петунии
Пионы-патио: описание популярных сортов и нюансы выращивания садового цветка
Растения для мавританского газона
Пенстемон: выращивание садового цветка, описание сортов с фото
Виды и сорта лобелии для украшения сада, балкона и веранды
Валлота: выращивание и уход за цветком в комнатных условиях
Флокс Друммонда: выращивание из семян, уход в цветнике и популярные сорта с фото
Нюансы выращивания фикуса Али (Бенедикта) в комнатных условиях — советы от цветоводов
Самые красивые азиатские лилии
Для чего используется калийная селитра на огороде, в саду, цветнике?
Хирита: особенности ухода за неприхотливым экзотическим цветком
Благоустраиваемся

Газоны
Растения для мавританского газона
Благоустройство
Глинистый грунт на участке: как облагородить глину и добиться её плодородия
мусор на участке
Благоустройство
Мусор на участке: 5 способов побороться с ним
Благоустройство
Создание живой изгороди из барбариса
Газоны
Подготовка газона к зимовке в 2023 году
Декоративные культуры
Пейзажные изгороди из чубушника, форзиции или гортензии
Благоустройство
Какие растения можно высаживать, чтобы избавиться от лишней влаги на участке?
Благоустройство
Что лучше всего посадить на даче, чтобы не ухаживать за землей?
Благоустройство
Самые необычные дома в мире — лучшая подборка 2025 года
Благоустройство
Как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками быстро и недорого?
Полив
Как сделать абиссинскую скважину своими руками проще всего?
Благоустройство
Правильная технология укладки тротуарной плитки своими руками на даче
Строимся

Постройки
Установка бани на участке по всем строительным нормам в 2023 году
Дистанция от бани до соседского участка — важный параметр
Постройки
Как сделать пристройку к дому своими руками быстро и дешево?
Если вы решились на строительство пристройки к дому
Постройки
Как сделать летний душ для дачи своими руками недорого и быстро?
Реально ли построить летний душ для дачи своими руками
Постройки
Как построить сарай для дачи своими руками быстро и недорого?
Особой эстетики или декоративности от хозяйственной
Строительство
Строительство домов из сип-панелей
Возведение домов из SIP-панелей или «сэндвичей» сегодня
Кровля
Монтаж металлочерепицы марки Монтеррей своими руками
Металлочерепица на сегодня является одним из самых
Полы
Раствор для стяжки пола своими руками
От качественно подготовленного основания пола зависят
Полы
Размеры ламината для покрытия пола
Напольное покрытие из ламинированных панелей можно
Кровля
Крыша каркасного дома: пошаговое возведение своими руками
Крыша любого, в том числе и каркасного дома строится
Топ 15 записей

Строительство
Ремонт старого деревянного дома – от фундамента до отделки
Декоративные культуры
Подборка лучших декоративных деревьев для сада
ржавчина на груше
Плодовые деревья
Чем правильно лечить ржавчину на листьях груши?
Полы
Как правильно класть плитку на пол новичку у себя на даче
Многолетние
Неприхотливые и красивые многолетние кустарники, цветущие все лето
Овощи
Чем лучше всего обработать помидоры для завязи плодов?
Постройки
Установка бани на участке по всем строительным нормам в 2023 году
Строительство
Сколько стоит построить дом на даче в 2025 году?
Ограждения
Как сделать самый дешевый забор для дачи своими руками?
Постройки
Печь барбекю из кирпича своими руками
Цветы и растения
Как правильно лечить комнатные растения от болезней?
Сад
Инсектицид Батрайдер: правильная инструкция по применению препарата от вредителей
Ограждения
Строим забор из профлиста своими руками
Ограждения
Лучшие кустарники для создания живой изгороди
Лекарственные
Что содержат в себе листья хрена и чем они полезны для организма?
